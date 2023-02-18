В Подмосковье врачи спасли мужчину с крупной гематомой в мозге

В Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с крупной гематомой в мозге. Как сообщает областной Минздрав, мужчина поступил в больницу с жалобами на головную боль и резкое ухудшение зрения.

После обследования медики обнаружили у пациента геморрагический инсульт — угрожающее жизни состояние, при котором внутри оболочки головного мозга образовывается гематома. По словам заведующего нейрохирургическим отделением Серпуховской больницы Александра Ефименко, в ходе экстренной операции мужчине успешно удалили образование объемом 39 миллилитров.

В ведомстве отметили, что пациента выписали на амбулаторное лечение. Он чувствует себя хорошо: головные боли больше не беспокоят, зрение улучшилось.

Ранее подмосковные врачи спасли женщину после пяти остановок сердца.