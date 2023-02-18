Город
01:26, 18 февраля 2023
1 мин.

В Подмосковье врачи спасли мужчину с крупной гематомой в мозге

В Подмосковье врачи спасли мужчину с крупной гематомой в мозге
Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

В Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с крупной гематомой в мозге. Как сообщает областной Минздрав, мужчина поступил в больницу с жалобами на головную боль и резкое ухудшение зрения.

После обследования медики обнаружили у пациента геморрагический инсульт — угрожающее жизни состояние, при котором внутри оболочки головного мозга образовывается гематома. По словам заведующего нейрохирургическим отделением Серпуховской больницы Александра Ефименко, в ходе экстренной операции мужчине успешно удалили образование объемом 39 миллилитров.

В ведомстве отметили, что пациента выписали на амбулаторное лечение. Он чувствует себя хорошо: головные боли больше не беспокоят, зрение улучшилось.

Ранее подмосковные врачи спасли женщину после пяти остановок сердца.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.