Пульмонолог рассказала о вызванных гриппом осложнениях на легкие

О вызванных гриппом осложнениях на легкие рассказала Ura.ru врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. По ее словам, после перенесенной вирусной пневмонии, вызванной гриппом, может развиться фиброз (образование рубцов в легких).

«Речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях орган уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. Это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается в двух легких и практически на всей поверхности. Потом человек просто умирает», — предупредила она.

Специалист уточнила, что фиброз развивается после длительного воспаления в легких, вызванного недостаточным лечением. Она уточнила, что после воспаления легких необходим как минимум месяц на восстановление ткани органа. Гамбарян уточнила, что для этого обязательно нужно пройти реабилитационную терапию и дыхательную гимнастику.

Ранее об опасных осложнениях на сердце от перенесенного свиного гриппа предупредила россиян врач-терапевт Марина Константинова. Доктор уточнила, что у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца (перикардит и миокардит).