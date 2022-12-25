Россиян предупредили об опасных осложнениях свиного гриппа

Об опасных осложнениях на сердце от перенесенного свиного гриппа предупредила россиян врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. В беседе с URA.RU доктор уточнила, что у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца (перекардит и миокардит).

«Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера, от точки до нескольких сантиметров», — добавила Константинова.

Нередко на фоне заболевания у человека может возникать пневмония, сопровождаемая высокой температурой и синюшностью кожи. Возможна отдышка и снижение сатурации. Если же быстро не начать лечение пневмонии, велика вероятность развития отека легкого вплоть до летального исхода, предупредила эксперт.

Ранее неожиданный симптом гриппа назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, иногда грипп может сопровождаться болью в животе.