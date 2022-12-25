Люди
18:57, 25 декабря 2022
1 мин.

Россиян предупредили об опасных осложнениях свиного гриппа

Россиян предупредили об опасных осложнениях свиного гриппа
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Об опасных осложнениях на сердце от перенесенного свиного гриппа предупредила россиян врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. В беседе с URA.RU доктор уточнила, что у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца (перекардит и миокардит).

«Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера, от точки до нескольких сантиметров», — добавила Константинова.

Нередко на фоне заболевания у человека может возникать пневмония, сопровождаемая высокой температурой и синюшностью кожи. Возможна отдышка и снижение сатурации. Если же быстро не начать лечение пневмонии, велика вероятность развития отека легкого вплоть до летального исхода, предупредила эксперт.

Ранее неожиданный симптом гриппа назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, иногда грипп может сопровождаться болью в животе.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.