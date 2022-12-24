Иммунолог Крючков назвал неожиданный симптом гриппа

Неожиданный симптом гриппа в беседе с URA.RU назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, иногда грипп может сопровождаться болью в животе.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что классическими симптомами грипп являются повышение температуры, боль в мышцах и озноб — они проявляются первыми.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.