Основатель популярной российской поп-группы пропал без вести

Под Ярославлем пропал без вести сооснователь популярной российской поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, сообщает Telegram-канал Baza. Предположительно, он провалился под лед.

Свиргунов и его младший брат пропали после пешей прогулки по реке Волге в районе села Диево-Городище. Вместе с ними на льду находились другие люди. Они сообщили спасателям, что переход реки был их дружеской традицией.

На обратном пути лед не выдержал всех участников компании, пятеро из них провалились в воду. Один человек скончался, трое пропали без вести. Спасателям удалось найти тело одного из пропавших, однако оно пока не опознано, сообщает Baza.

Ранее в Москве подросток утонул, когда пытался вытащить музыкальную колонку из пруда. На место происшествия экстренно прибыли спасатели МЧС, которые достали тело из ледяной воды.