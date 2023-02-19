В Москве подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул

На юго-востоке Москвы 14-летний подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

«Школьник с другом катался с горки рядом с прудом. У мальчиков с собой была колонка, они слушали музыку. В какой-то момент колонка упала на лед. Подросток подошел ее забрать и провалился в воду», — сообщил собеседник телеканала.

По имеющейся информации, другой подросток вместе с прохожим пытались вытащить парня из воды, однако школьник утонул, спасти его не удалось.

На место происшествия экстренно прибыли спасатели МЧС, которые достали тело из ледяной воды. Врачи констатировали смерть мальчика.

Ранее подмосковные спасатели дали инструкцию в случае провала под лед.