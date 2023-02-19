Люди
14:35, 19 февраля 2023
1 мин.

В Москве подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул

В Москве подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул
Фото: Monica Malave / Unsplash

На юго-востоке Москвы 14-летний подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

«Школьник с другом катался с горки рядом с прудом. У мальчиков с собой была колонка, они слушали музыку. В какой-то момент колонка упала на лед. Подросток подошел ее забрать и провалился в воду», — сообщил собеседник телеканала.

По имеющейся информации, другой подросток вместе с прохожим пытались вытащить парня из воды, однако школьник утонул, спасти его не удалось.

На место происшествия экстренно прибыли спасатели МЧС, которые достали тело из ледяной воды. Врачи констатировали смерть мальчика.

Ранее подмосковные спасатели дали инструкцию в случае провала под лед.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.