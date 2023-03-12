Стилист назвала основные лайфхаки для женщин плюс-сайз

Основные лайфхаки в одежде для желающих стильно выглядеть девушек плюс-сайз назвала в беседе с «Мослентой» стилист, имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет» Мария Трофимова. Эксперт порекомендовала выбирать вещи фасонов athleisure и casual.

«Выбирайте одежду расслабленных фасонов стиля athleisure. Это непринужденные образы, составленные на основе спортивных базовых вещей, своеобразный микс стиля и комфорта», — посоветовала специалист.

Для ситуаций, где этот стиль не подходит, стилист советует собрать образ из более женственных вещей casual стиля. Например, «удлинить» силуэт поможет одежда с вертикальными линиями, однотонная одежда, длинный верхний слой (пальто, тренч, кардиган или накидка ниже колена), брюки, джинсы на высокой посадке, обувь с каблуком или платформой.

Кроме того, можно подчеркнуть талию помощью поясов и ремней. Если эта часть тела выражена не ярко, то создать правильные пропорции можно с помощью одежды, например, пиджака с очерченной линией плеч, блузы с объемными деталями в зоне плеч или груди. Вниз можно подобрать прямые брюки или юбку.

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