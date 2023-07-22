Названы основные отличия инфекционного конъюнктивита от аллергического

Основные отличия инфекционного конъюнктивита от аллергического в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, при первом варианте у человека может повышаться температура.

«Инфекционный конъюнктивит встречается чаще, чем аллергический. Взрослые в основном страдают от заболевания, вызванного аденовирусом, а у детей бактериальный и вирусный конъюнктивиты встречаются с одинаковой частотой», — рассказала врач.

Для аллергической формы характерен зуд, отечность слизистых, ощущение жжения, часто аллергическое воспаление слизистой сопровождается другими признаками — насморком, чиханием, продолжила эксперт. Кроме того, у аллергического конъюнктивита нередко наблюдается сезонность. Он неопасен для окружающих и заразиться им нельзя.

Инфекционный конъюнктивит протекает иначе — он может появиться в любое время года. Вирусные формы передаются воздушно-капельным путем, а бактериальные — контактным путем — через грязные руки или зараженные предметы.

Инфекционный конъюнктивит часто поражает только один глаз, а затем переходит на второй. Вирусному воспалению слизистой глаза нередко предшествует повышение температуры, кашель и другие простудные симптомы, подчеркнула специалист.

Гнойные выделения больше характерны для бактериального конъюнктивита. При вирусной форме они незначительны, а при бактериальной инфекции могут быть настолько обильными, что человеку становится сложно открыть глаз — из-за гноя веки просто слипаются. Еще один признак бактериальной формы заболевания — сильная сухость глаза и даже боль, отметила собеседница.

«Распознать возбудителя поможет лабораторный анализ, например, "посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в том числе кандида". Его результаты позволят определиться с необходимой терапией, проводить которую нужно под контролем врача», — рассказала Малиновская.

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