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01:25, 26 января 2023
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В программе Мясникова перечислили основные причины боли в глазах

В программе Мясникова перечислили основные причины боли в глазах
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основные, самые распространенные причины боли в глазах перечислили в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим Александром Мясниковым. Приглашенным экспертом в выпуске стала врач-офтальмолог Гергана Стоянова.

«Надо запомнить одно простое правило. Если вам кажется, что болит глаз, но при этом белая оболочка глаза, склера, не имеет красноты, вы хорошо видите, у вас не затуманивается картинка, скорее всего, проблема не в самом глазу», — объяснила Стоянова.

Чаще всего дискомфорт в глазах связан с наличием инородного тела, инфекцией носовых пазух, приступом глаукомы и мигренью. К другим причинам боли Стоянова отнесла рассеянный склероз, патологии щитовидной железы, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника.

Ранее Мясников рассказал об опасных причинах мушек перед глазами. По его словам, иногда движущиеся в поле зрения фигуры разного размера и формы могут быть симптомом катаракты.

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