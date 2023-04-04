Названы основные требования к работающим в центральных барах Москвы текила-герл

Основные требования к работающим в центральных барах Москвы текила-герл «Мосленте» назвала эксперт в этой сфере Софья Решетова. По ее словам, это общительность и возраст в среднем до 32 лет.

Решетова пояснила, что в обязанность каждой текила-герл входит общение с посетителями баров и продажа алкоголя. Соответственно, основным требованием в этой работе является коммуникабельность и готовность постоянно общаться с новыми людьми. Эти качества у кандидата быстро выявляются на стажировочном вечере, отметила она.

Кроме того, в этой профессии есть и возрастные ограничения. Обычно на такую работу берут девушек от 20 до 30-32 лет, продолжила собеседница. Самой старшей текила-герл 34 года, однако в 35 лет из этой профессии уже лучше уходить, уточнила она.

Важна в этой профессии внешность девушки, необязательно модельная, но привлекательная. Многие, кто приходит работать в качестве текила-герл не всегда имеют идеальные параметры, однако за счет харизмы и обаяния у них получается хорошо выполнять свою работу.

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