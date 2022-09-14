Раскрыты основные уловки мошенников на курортах в Турции
Основные уловки мошенников на курортах Турции раскрыла «Мосленте» руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. Первая из таких — якобы выгодная цена на экскурсии.
Фото предоставлено PR-службой героини
«Многие туристы в надежде сэкономить либо не получают того сервиса, о котором было заявлено, либо в процессе поездки за что-то доплачивают. Очень распространенная история, когда в автобусе или на водном транспорте внезапно выясняется, что в стоимость входил только билет и гид. А доплатить нужно за проезд, питание и прочие услуги», — сказала эксперт. Она порекомендовала пользоваться услугами отельных гидов, у которых всегда фиксированная цена и четкий перечень услуг за нее.
Нередки, по ее словам, случаи обмана девушек при знакомстве. Молодые люди подходят к одинокой туристке на улице, зовут ее в кафе, однако после пары бокалов исчезают и оставляют незакрытый счет.
«Еще бывает, что вы пришли в местную парилку расслабиться и сделать мыльный массаж. И вдруг появляется специалист, который после бесплатного осмотра позвоночника сообщает о защемлениях, спазмировании, и настоятельно рекомендует хотя бы несколько сеансов массажа от профи. Деньги выдающиеся доктора берут вперед», — предупредила турагент. Она посоветовала обращаться за этой процедурой в специализированные центры или в отеле. Отправляясь куда-то на разовый сеанс Фишбейн не советует брать с собой деньги и карточки, чтобы не было возможности согласиться на ненужную процедуру.
Наживаются на туристах и люди, предлагающие заплести детям косички. Часто бывает, что окончательная цена за новую прическу значительно отличается от названой в начале. Она добавила, что турки могут просить плату за место на пляже. Однако, по ее словам, береговая полоса в Турции совершенно бесплатна. Об оплате могут попросить только в случае, если нужен лежак, матрас или зонт, но на полотенце можно разместиться в любом месте около моря, уточнила Фишбейн.
Ранее психолог дала рекомендации по выходу из отпуска в хорошем настроении. По ее словам, для облегчения адаптации к будням лучше возвращаться из выездного отпуска за несколько дней до выхода на работу — желательно в середине недели.