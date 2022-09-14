Раскрыты основные уловки мошенников на курортах в Турции

«Еще бывает, что вы пришли в местную парилку расслабиться и сделать мыльный массаж. И вдруг появляется специалист, который после бесплатного осмотра позвоночника сообщает о защемлениях, спазмировании, и настоятельно рекомендует хотя бы несколько сеансов массажа от профи. Деньги выдающиеся доктора берут вперед», — предупредила турагент. Она посоветовала обращаться за этой процедурой в специализированные центры или в отеле. Отправляясь куда-то на разовый сеанс Фишбейн не советует брать с собой деньги и карточки, чтобы не было возможности согласиться на ненужную процедуру.

Наживаются на туристах и люди, предлагающие заплести детям косички. Часто бывает, что окончательная цена за новую прическу значительно отличается от названой в начале. Она добавила, что турки могут просить плату за место на пляже. Однако, по ее словам, береговая полоса в Турции совершенно бесплатна. Об оплате могут попросить только в случае, если нужен лежак, матрас или зонт, но на полотенце можно разместиться в любом месте около моря, уточнила Фишбейн.

Ранее психолог дала рекомендации по выходу из отпуска в хорошем настроении. По ее словам, для облегчения адаптации к будням лучше возвращаться из выездного отпуска за несколько дней до выхода на работу — желательно в середине недели.