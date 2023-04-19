Водитель мусоровоза заявил о неприятной особенности московских автовладельцев

О неприятной особенности московских автовладельцев заявил в беседе с «Мослентой» водитель мусоровоза Виталий Шехмирзов. Он рассказал об их нежелании уступать друг другу.

«Тот же таксист иной раз встанет прямо напротив вас, а там одна дорога всего. И что делать? Не пропускает человек, и все. Говорит: "Сам задом выезжай". А вы представляете, на каких мы машинах работаем? Они огромные! И приходится, конечно, все это выкручивать, выезжать, чтобы не вступать в конфликт», — поделился Шехмирзов.

Собеседник «Мосленты» добавил, что нередко водители — например, по пути из дома на работу — бросают машины во дворах у метро и дальше добираются по подземке. «В рабочие дни проехать там просто нереально. Нормальные люди оставляют под дворником бумажку со своим номером телефона, мы им звоним, ждем, пока они приедут и отгонят машину», — рассказал водитель мусоровоза. Подобные ситуации сильно тормозят рабочий процесс, отметил он.

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