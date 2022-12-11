Люди
15:23, 11 декабря 2022
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Никита Ефремов назвал отличительную особенность москвичей

Никита Ефремов назвал отличительную особенность москвичей
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Отличительную особенность москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова. По его мнению, столичные жители не наслаждаются жизнью.

«Слишком много какой-то денежной бизнес-гонки, мало спокойствия, простого наслаждения жизнью», — сказал он.

Сравнивая Москву с другими мировыми столицами, Ефремов отметил, что в городе достаточно удобное метро. Однако инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, по его мнению, лучше в Нью-Йорке.

Ранее положительные и раздражающие качества москвичей назвал известный музыкант, участник советской рок-группы «Секрет» Максим Леонидов.

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