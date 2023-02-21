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10:14, 21 февраля 2023
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Ученый назвал особенность столичного языка 2010-х

Ученый назвал особенность столичного языка 2010-х
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Об особенности столичного языка 2010-х годов рассказал «Мосленте» лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. Он назвал «психотерапевтической» лексику, вошедшую в активный обиход у москвичей в этот период.

«Стало очень много понятий, связанных, например, с концепцией психологической травмы. Появлялись новые понятия, а старые меняли свое значение», — пояснил ученый.

В пример Кронгауз привел слова «травма», «границы» и «ресурс». По его словам, в 2010-х годах они стали терять свое буквальное значение, превратившись в первую очередь в психологические термины.

Ранее Кронгауз развеял миф об «интеллигентном» употреблении в речи нецензурной лексики. «Миф о том, что неинтеллектуальный мат сильно отличается от мата интеллектуального, — и правда, и неправда одновременно», — отметил он.

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