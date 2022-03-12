Инфекционист перечислила остающиеся навсегда последствия COVID-19

Врач-инфекционист Елена Мескина перечислила последствия, остающиеся навсегда после перенесения COVID-19. Специалиста процитировала «Вечерняя Москва».

Мескина подчеркнула, что коронавирусная инфекция может не только вызвать обострение хронических заболеваний, но также спровоцировать появление новых недугов. В ходе проведенных исследований выяснилось, что у 15 процентов перенесших SARS-CoV-2 одним из главных последствий является развитие сахарного диабета первого и второго типа. Медик уточнила, что у двух из этих 15 процентов диабет начал прогрессировать именно после коронавируса. «То есть в их организмах возбудитель уже был, просто COVID-19 дал толчок его раннему проявлению», — объяснила она. У остальных 13 процентов диабет появился впервые, став прямым негативным последствием вируса.

Мескина рассказала, что также у многих пациентов, вылечившихся от коронавируса, впоследствии диагностируют фиброз легких. «Известно, что COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. В период восстановления пораженные области компенсируются не полностью, и на многих участках легких рубцы остаются навсегда», — отметила медик.

Также у некоторых пациентов может возникнуть воспалительное поражение щитовидной железы — тиреоидит, рискующее перейти в хроническую стадию. «Если при обычных условиях достаточно трехмесячной терапии и болезнь отступает, то спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы», — сообщила инфекционист.

По словам врача, в список также входят воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты. «Кардиосклероз — еще одно опасное последствие ковида, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования», — заявила Мескина.

Специалист отметила, что все перечисленные ей последствия COVID-19 появляются в период прогрессирования постковидного синдрома, поэтому она советует пациентам проходить дополнительные обследования, даже если у них нет каких-либо жалоб на здоровье.

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