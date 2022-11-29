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01:23, 29 ноября 2022
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Остеопат дал советы по пресечению судорог в ногах

Остеопат дал советы по пресечению судорог в ногах
Фото: Bas Peperzak / Unspalsh

Советы по пресечению судорог в ногах дал в личном Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко.

«При судорогах в ногах присядьте и захватите стопу рукой. Пальцы ноги натяните на себя и разотрите мышцу. Если судороги застали вас в воде или кровати, следует растянуть мышцу, натянув пальцы на себя», — написал Улищенко. Также, по словам мануального терапевта, хорошо снимают напряжение массаж и контрастный душ.

При этом специалист отметил, что при неоднократном повторении судорог необходимо обратиться к врачу и сдать анализы. ⠀ Ранее стало известно об опасности болезненной реакции суставов на похолодание. Причина боли, появляющейся осенью, кроется не в изменении погодных условий, а в состоянии самих суставов.

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