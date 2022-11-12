Стало известно об опасности болезненной реакции суставов на похолодание

Об опасности болезненной реакции суставов на похолодание «Мосленте» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она призвала внимательно относиться к сигналам организма.

«Распространено мнение, что боли в суставах вызывает именно холодная дождливая погода, которая типична для осени. И хотя проблемы с суставами действительно нередко встречаются именно осенью, причина кроется не в понижении температуры, повышении влажности или изменении давления, а в состоянии самих суставов», — объяснила она.

Стало известно, что чаще всего боли в суставах при непогоде возникают на фоне скачков атмосферного давления, из-за которых меняется кровоснабжение сосудов, питающих сустав. Наиболее чувствительны к таким изменениям поврежденные ткани суставов, уточнила Малиновская.

Нарушения в работе суставов может спровоцировать лишний вес, малоподвижный образ жизни, некомфортная и неудобная обувь, неправильное питание, из-за которого может возникнуть дефицит микроэлементов, необходимых для нормальной работы сустава. Кроме того, причина может скрываться в воспалительных заболеваниях, поражающих и разрушающих суставную ткань.

«Проблемы с суставами чаще возникают у пожилых людей, однако не стоит думать, что такая реакция на погоду — норма. Появление суставных болей в дождливую погоду — симптом, который указывает на то, что с опорной системой что-то не в порядке. О болезненности нужно сообщить врачу, который назначит необходимые анализы и обследования, чтобы оценить состояние суставов», — резюмировала Малиновская.

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