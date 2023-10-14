17:40, 14 октября 2023
1 мин.
Житель Подмосковья сбежал из колонии-поселения в Тверской области
41-летний осужденный из Подмосковья сбежал из колонии за год до освобождения.
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»
41-летний осужденный из Подмосковья сбежал из колонии-поселения в Тверской области за год до освобождения, сообщает Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, в 2012 году мужчине дали 12 лет тюремного заключения за кражу и незаконное хранение оружия. За примерное поведение его перевели в колонию-поселение во Ржеве, в обозначенные дни ему также можно было свободно выходить в город.
В пятницу утром во время утренней поверки осужденного на территории колонии не обнаружили. Сейчас его разыскивают полицейские.
Ранее четырнадцать раз судимый рецидивист обокрал пассажира на столичном вокзале.