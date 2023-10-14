Житель Подмосковья сбежал из колонии-поселения в Тверской области

41-летний осужденный из Подмосковья сбежал из колонии-поселения в Тверской области за год до освобождения, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, в 2012 году мужчине дали 12 лет тюремного заключения за кражу и незаконное хранение оружия. За примерное поведение его перевели в колонию-поселение во Ржеве, в обозначенные дни ему также можно было свободно выходить в город.

В пятницу утром во время утренней поверки осужденного на территории колонии не обнаружили. Сейчас его разыскивают полицейские.

Ранее четырнадцать раз судимый рецидивист обокрал пассажира на столичном вокзале.