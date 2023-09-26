В избиении мужчины в Москве заподозрили сына осужденного киллера

Сына участника убийства известного бизнесмена арестовали за избиение мужчины на Мичуринском проспекте в Москве, сообщает «112».

По сведениям канала, одним из напавших на москвича оказался 18-летний Абдула Белхароев – сын Али Белхароева, осужденного за убийство израильско-российского предпринимателя Шабтая Калмановича.

Кроме того, как пишет «112», мать Абдуллы Фериде Аушева — сестра убитого около года назад вора в законе Хамзата«Ингуша Аушева.

В отношении Абдуллы Белхароева возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, владелец подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», владелец Дорогомиловского рынка Шабтай Калманович был убит в ноябре 2009 года, его машину расстреляли в центре Москвы.

В сентябре 2022 года на основании вердикта присяжных суд вынес приговор в отношении признанных виновными в преступлении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. Непосредственным исполнителем заказного убийства считатеся Костоев.

«Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщалось тогда.

Групповое избиение мужчины произошло 23 сентября во дворе дома на Мичуринском проспекте. Дочь потерпевшего пожаловалась на то, что мальчик со двора избил ее палкой. Он заступился за своего ребенка, а потом был избит и получил перелом носа