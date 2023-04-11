Пытавшегося увести девочку из батутного центра мужчину освободили из-под ареста

Пытавшегося похитить девочку из батутного центра мужчину освободили из-под ареста в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Задержанный десять дней находился в спецприемнике за административное правонарушение по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), к проверке также подключились следственные органы.

По словам задержанного, он якобы хотел познакомиться с женщиной, которая пришла в батутный центр со своей малолетней дочерью, но в игровой перепутал детей и стал играть с другой девочкой. Однако ее отец, написавший заявление в полицию, в слова мужчины не верит и намерен добиваться возбуждения уголовного дела, пишет «112».

В начале апреля мужчина попытался увести из спортивного зала незнакомую ему малолетнюю девочку, но был остановлен ее отцом и инструктором центра.