В Москве мужчина пытался похитить девочку из батутного центра

По факту попытки похищения малолетней девочки из батутного центра на юге столицы назначена доследственная проверка, сообщает ГСУ СК России по Москве. Посетитель представился ребенку дедом.

«Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников данного батутного центра и иных очевидцев произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, 1 апреля 50-летний мужчина попытался увести из спортивного зала незнакомую ему малолетнюю девочку, но был остановлен ее отцом и инструктором центра.

Отец ребенка рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что мужчина представился девочке ее родным дедом и предложил пойти искать мать.

Ранее сообщалось о похищении одиннадцатиклассницы у одной из школ на Вяземской улице в Москве.