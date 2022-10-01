Названы простые способы избавиться от боли в колене без лекарств

Простые способы избавиться от боли в колене без лекарств назвал в личном Telegram-канале врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко. Он поделился двумя упражнениями, которые могут помочь снять напряжение.

Для выполнения первой техники следует сеть так, чтобы стопы не касались пола. «Фиксируем бедро руками и делаем плавные круговые движения по максимальной амплитуде в одну и другую стороны. При этом наблюдаем за своими ощущениями, внимание направляем на дискомфортные зоны. Пытаемся крутить сустав так, чтобы напряжение растаяло», — сказал врач.

Для второго упражнения также надо принять положение сидя, но уже ноги упереть в пол, отметил Улищенко. Затем пальцы рук следует поставить на ямку, которая находится по бокам от надколенника, и создавать небольшую вибрацию для коленного сустава. Выполнять действия следует на протяжении двух-трех минут.

По словам остеопата, делать упражнения необходимо вдумчиво, удерживая фокус внимания на своих ощущениях. При этом Улищенко рекомендовал глубоко дышать.

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