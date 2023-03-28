Историк моды призвал отказаться от одежды трех цветов

Отказаться от одежды трех цветов призвал в беседе с The Voice историк моды Александр Васильев.

Фешен-эксперт рекомендовал отложить вещи оливковых, земляных и бледных оттенков. Он уточнил, что одежда этих цветов придает коже нездоровый вид, подчеркивает темные круги под глазами, визуально старит.

При этом Васильев посоветовал этой весной носить одежду персикового и других нежных тонов, которые сделают лицо свежее. Такие цвета актуальны для жакетов, водолазок, свитеров, курток и пальто.

Ранее стилист Лисовец назвал антитренды женской моды этой весны.