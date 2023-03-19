Фитнес-тренер посоветовал простые упражнения от отеков ног

Фитнес-тренер посоветовал регулярно выполнять комплекс упражнений для здоровья ног.

Ходьба на месте. Встаньте ровно и поочередно поднимайте колени к животу. Спина при этом должна оставаться прямой. Достаточно выполнять упражнение на протяжении 30 секунд. Приседания. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч и медленно опускайтесь вниз, поддерживая спину ровной. Нужно опуститься до параллели бедра с полом, а потом возвращайтесь в исходную позицию. Повторите упражнение 10-15 раз. Стойка на носочках. Встаньте прямо, ноги поставьте вместе или близко друг к другу, а затем аккуратно поднимитесь на носочки и опуститесь на пол, повторите 10-15 раз. Ноги вверх из положения лежа. Лягте на пол и поднимите ноги перпендикулярно полу. Можете подвигать носочками или стопами, чтобы размяться, покрутить велосипед. Удерживайте ноги три-пять минут. Если тяжело выдержать такой временной интервал, выполняйте упражнение около стены и время от времени давайте возможность ногам отдохнуть. Растяжка бедер. Лягте на спину, согните правое колено и положите правую стопу на пол. Далее поднимите левую ногу и положите ее на правое колено. Опустите левое колено влево, но ваши плечи при этом должны оставаться на полу. Достаточно выполнять упражнение около 30 секунд. После этого отдохните немного и повторите то же самое с другой ногой.

Помимо тренировок, Сливак посоветовал регулярно давать ногам разгрузку и стараться менять их положение в течение дня. Если работа или образ жизни предполагают длительное нахождение в вертикальном положении, носите удобную обувь, старайтесь по возможности присесть или прилечь, чтобы восстановить силы.

Важно понимать, что занятия в спортивном зале требуют внимательного подхода, уточнил специалист. Продолжительность тренировок и их сложность нужно увеличивать постепенно. Кроме того, необходимо следить, чтобы техника была правильной, так как неверное выполнение упражнений может привести к травмам.

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