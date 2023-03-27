Названы основные способы избавиться от перхоти

Основные причины появления перхоти и способы от избавления в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Врач посоветовала поменять шампунь.

«Перхоть — очень распространенная проблема. По самым скромным подсчетам от нее страдает каждый третий житель планеты. Она с одинаковой частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Подростки и молодые люди сталкиваются с ней чаще, чем люди пожилого возраста, но перхоть может появиться в любом возрасте», — рассказала эксперт.

По ее словам, появление перхоти может быть реакцией на неправильно подобранный шампунь, следствием стресса, витаминодефицита, неправильного питания, длительного нахождения на солнце или ношения слишком тесных головных уборов. Однако самые распространенные причины ее возникновения — избыточное размножение грибка Malassezia и нарушение работы сальных желез.

«Активизация грибка, который в большинстве случаев присутствует на коже головы и никак себя не проявляет, может произойти по самым разным причинам. Среди них, например, — интенсивная антибиотикотерапия и желудочно-кишечные заболевания, способные нарушить нормальный баланс микрофлоры. Кроме того, перхоть часто начинает беспокоить на фоне проблем с обменом веществ, например, при гипотиреозе», — продолжила Малиновская.

Появление перхоти, особенно той, которая характеризуется не только появлением чешуек, но и покраснением, зудом, выпадением волос, требует внимания специалиста. С этой проблемой стоит обратиться к трихологу.

В некоторых случаях справиться с перхотью можно с помощью шампуней, используя их четко по инструкции, а также изменив характер питания. Сладкое и жирное придется ограничить, подчеркнула специалист. Если этого окажется недостаточно, возможно, потребуется другая терапия, в том числе и медикаментозная.

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