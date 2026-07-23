Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье

Многодетная семья Тепляковых, ставшая известной после истории с юной студенткой МГУ Алисой Тепляковой, снова ждет пополнение. О новой беременности жены сообщил глава семьи Евгений Тепляков на своем YouTube-канале, передает KP.RU.

«У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается», — рассказал он в видео.

Тепляковы воспитывают девятерых детей по собственной методике обучения. Самой известной из них стала Алиса, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а позже окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «педагог-психолог».

Ранее Наталья Теплякова рассказывала, что изначально не планировала становиться многодетной мамой. До рождения детей она работала в банковской сфере и собиралась вернуться к карьере, однако позже супруги решили, что хотят большую семью.

«Потом мы поняли, что дети — это счастье. Много детей — действительно здорово. Совсем другая семья, совсем другие отношения», — говорила она.

При этом, обращает внимание издание, жизнь семьи регулярно становится предметом обсуждения в интернете. Пользователи спорят о методах воспитания детей, высокой учебной нагрузке и быте родителей, а также обсуждают «изможденный вид Натальи», которая не прибегает к помощи нянь, бабушек и дедушек в уходе за девятью детьми.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Москве выросло в четыре раза за 15 лет.