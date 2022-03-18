Отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ
Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков раскритиковал полученные его дочерью в университете учебники. Своим мнением он поделился в личном блоге.
«Мы с Алисой сходили в университетскую библиотеку за учебниками. И хотим сказать, что это позор», — подчеркнул Тепляков в приложенной к посту видеозаписи. Он продемонстрировал книги, вышедшие в 1980-х, 1970-х годах и ранее. «Неужели таких учебников достойны студенты лучшего вуза страны?» — задался вопросом мужчина.
Тепляков отметил, что самая новая из полученных его дочерью книг 2011 года выпуска. «То есть ей 11 лет. А по законам в России срок службы учебника — примерно пять лет», — заявил он.
Отец юной студентки уверен, что используемая в высшем учебном заведении литература должна соответствовать времени. «Здесь книги старше нас! Это страшно. Может, поэтому преподаватели говорят, что учебники — это не главное, что не надо их читать?» — предположил россиянин.
«Я понимаю, это прекрасные книги. Однако ежегодно выходят тысячи, если не десятки тысяч новых статей по психологии. Это все движет науку куда-то. Но в МГУ продолжают заниматься по учебникам прошлого…» — заключил Тепляков.
Ранее отец девятилетней студентки МГУ обвинил факультет в травле дочери.