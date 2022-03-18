Отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков раскритиковал полученные его дочерью в университете учебники. Своим мнением он поделился в личном блоге.

«Мы с Алисой сходили в университетскую библиотеку за учебниками. И хотим сказать, что это позор», — подчеркнул Тепляков в приложенной к посту видеозаписи. Он продемонстрировал книги, вышедшие в 1980-х, 1970-х годах и ранее. «Неужели таких учебников достойны студенты лучшего вуза страны?» — задался вопросом мужчина.

Тепляков отметил, что самая новая из полученных его дочерью книг 2011 года выпуска. «То есть ей 11 лет. А по законам в России срок службы учебника — примерно пять лет», — заявил он.