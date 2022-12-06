Россиянина с отеком Квинке госпитализировали из-за аллергии на «незамерзайку»

В Подмосковье мужчину с отеком Квинке доставили в стационарное отделение Красногорской больницы. У россиянина произошла острая аллергическая реакция на «незамерзайку», сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

Пациент обратился в поликлинику Красногорска, сообщив, что почувствовал себя плохо, когда заправлял бачок стеклоомывателя автомобиля. «Через несколько минут после появления первых симптомов у пациента уже развился отек подкожной жировой клетчатки верхних конечностей, шеи, подкожной клетчатки лица, начался отек слизистых полости рта и языка. Вскоре у пациента возник приступ удушья. Он стал задыхаться, сатурация снизилась до 61 процента, артериальное давление — 85 на 55», — рассказала участковый терапевт поликлиники № 5 Зарема Хангоева.

Мужчине экстренно ввели лекарственные препараты. После этого его состояние стабилизировалось. Бригада скорой помощи госпитализировала россиянина для дальнейшего лечения.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину, выпившего 40 таблеток обезболивающего. Мужчина без назначения врача за три дня принял две упаковки препаратов, чтобы снять боль после удаления зуба.