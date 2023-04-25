Филипп Киркоров назвал причину отъезда Пугачевой из страны

Впервые об отъезде певицы Аллы Пугачевой из страны высказался в интервью «Аргументам и фактам» певец Филипп Киркоров. Он заявил, что артистка уехала из России из-за желания мужа, юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом).

Киркоров пояснил, что звезда всегда поддерживает мужа и не смогла бы с ним расстаться. Певец уверен, что несмотря на отъезд, Пугачева не стала меньше любить Россию.

Ранее стало известно, что Пугачевой удалось продать свой дорогостоящий замок в подмосковной деревне Грязь. По предварительной информации, покупателем оказался знакомый артистки, который заплатил за дом миллиард рублей.