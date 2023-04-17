Названы наиболее часто берущие отгулы специалисты

Наиболее часто берущие отгулы специалисты были названы в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сервиса hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Мосленты».

«Чаще остальных работу пропускают юристы — 14 процентов и работники сферы PR, рекламы и маркетинга — 13 процентов, которые отпрашиваются с работы один раз в месяц или даже чаще», — говорится в сообщении.

Один раз в один-три месяца работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости — 22 процента и юристы — 18 процентов. При этом, по результатам опроса, сотрудники розничной торговли и логисты почти никогда не прогуливают работу.

Ранее были названы самые популярные для студентов и выпускников вакансии.