Врач заявила о пользе отказа от глютена при лечении COVID-19

О пользе отказа от глютена при лечении COVID-19 заявила агентству новостей «Москва» доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева.

По словам врача, продукты с содержанием глютена способны поддерживать воспаление и пролонгировать инфекцию в организме. Поэтому их исключение из рациона может ускорить выздоровление.

«Как только мы попадаем в зону риска, мы должны сразу убрать продукты из красного списка, потому что они будут снижать активность иммунной системы, не позволят организму самому бороться с инфекцией и только поддержат проблему», — объяснила Королева.

Для восстановления после COVID-19 эксперт советует потреблять больше белка. Но сдать при этом анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить ослабляющие иммунную систему продукты.

Она добавила, что чаще всего у людей обнаруживается непереносимость коровьего молока. Маргарита Королева советует исключить в период COVID-19 все молочные, кисломолочные и рафинированные продукты, сливочное масло и лакомства.

Ранее вирусолог назвал самый опасный штамм COVID-19 за всю пандемию.