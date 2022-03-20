Вирусолог назвал самый опасный штамм COVID-19 за всю пандемию

За все время пандемии COVID-19, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме дельты. Но на максимуме дельты у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. Дельта получается самой опасной», — объяснил Александр Чепурнов.

Врач подчеркнул, что омикрон сильнее дельты только в скорости распространения. При этом летальность при омикроне намного ниже, рассказал вирусолог.

Ранее стало известно, что в России появилась новая вакцина от COVID-19.