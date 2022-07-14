Названа причина массового отказа россиян от отдыха в Турции

Стало известно о массовом отказе россиян от отдыха в популярной курортной стране — Турции. Причину этому явлению назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты считают, что спрос резко упал из-за сокращения авиаперевозок и связанной с этим дороговизной авиабилетов. Указано, что в июле 2019 года в Анталью самолеты летали из 50 городов России, в июле 2021-го — из 25-30. На сегодняшний день полетные программы доступны лишь из 17 городов.

«Ситуация с определенным дефицитом мест на рейсах сохраняется. В том числе с вылетом из Москвы. В регионах, ввиду незначительного объема перевозки, ситуация еще сложнее», — добавили в компании PEGAS Touristik.

Губернатор Антальи, в свою очередь, сообщил, что летом текущего года на отдых в Турцию прилетело на 52 процента меньше жителей России, чем в аналогичный период 2019 года.

Ранее тревел-эксперт, основатель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн раскрыла варианты отелей категории «18+» в Турции.