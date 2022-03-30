Спортсменка объяснила основную причину отказа от посещения тренажерного зала

Переехавшая из Токио в Москву россиянка Юлия Алексеева, с 15 лет посвятившая себя спорту, в беседе с «Мослентой» объяснила основную причину отказа людей от посещения тренажерного зала.

По ее словам, лично для нее неподходящими видами спорта оказались дзюдо и самбо. «Чтобы понять, в какую сторону двигаться, иногда нужно просто вспомнить, что нам нравилось в детстве, от чего мы ловили наибольший кайф. Велосипед? Танцы? Бассейн? Прекрасно. Положили штангу на место, и вперед», — говорит Алексеева, отмечая, что на сегодняшний день в Москве множество подобных возможностей.

Она добавила, что для современного горожанина любая физическая нагрузка будет на пользу, но необходимо действовать согласно собственным, а не навязанным извне предпочтениям.

«Если вы не преуспели в тренажерном зале, это ничего не значит. Нет, вы не слабые. С вами все хорошо», — резюмировала она, уточняя, что в таком случае следует попробовать себя в другом виде спорта.

Ранее врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил, как спорт связан с психическим здоровьем.