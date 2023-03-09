На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца

На складе Wildberries в подмосковном Домодедово отказались принимать на работу дагестанца из-за его национальности, передает Telegram-канал Baza.

«Мужчине из Дагестана отказали в приеме на работу в Wildberries, сообщив, что уроженцев Чечни и Дагестана не берут из-за особенностей устава компании», — говорится в сообщении.

По данным канала, мужчина пытался получить должность в компании через приложение WB Job. Он загрузил туда свои данные и поехал на собеседование, но сотрудница отделения маркетплейса отказала ему в работе из-за национальности.