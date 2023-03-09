На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Охранник склада Wildberries в Подмосковье объяснил отказ в приеме на работу дагестанца уставом компании.
На складе Wildberries в подмосковном Домодедово отказались принимать на работу дагестанца из-за его национальности, передает Telegram-канал Baza.
«Мужчине из Дагестана отказали в приеме на работу в Wildberries, сообщив, что уроженцев Чечни и Дагестана не берут из-за особенностей устава компании», — говорится в сообщении.
По данным канала, мужчина пытался получить должность в компании через приложение WB Job. Он загрузил туда свои данные и поехал на собеседование, но сотрудница отделения маркетплейса отказала ему в работе из-за национальности.
Юрист посоветовал мужчине снять происходящее на телефон, объяснив, что действия сотрудников маркетплейса являются незаконными. Уроженцу Дагестана удалось записать разговор с охранником.
«Они приняли такой устав, что ни чеченцы, ни дагестанцы не работают. Ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что. Девушка сейчас занята, она вам четко и доходчиво объяснила, что это устав Wildberries», — заявил охранник.
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