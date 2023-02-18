В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата товара и попал на видео

«Начальник пункта Ozon применил силу, избил, выкинул товар, одобренный Ozon на возврат, за дверь пункта выдачи. Я написал в техподдержку, там лишь посоветовали настойчиво требовать принять посылку к возврату», — рассказал покупатель, отметив, что по данному происшествию он уже обратился в правоохранительные органы.

Ранее нападение мужчины на сотрудницу Wildberries в Подмосковье попало на видео.