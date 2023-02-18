В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата товара и попал на видео
В одном из пунктов выдачи интернет-магазина Ozon на востоке Москвы сотрудник напал на клиента из-за возврата товара. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, инцидент произошел в районе Гольяново на Уральской улице. Покупатель оформил в приложении магазина заявку на возврат офисного кресла, однако сотрудник пункта выдачи отказался принимать товар, заявив, что коробка слишком большая и для нее нет места в офисе. В результате словесного конфликта работник напал на посетителя.
«Начальник пункта Ozon применил силу, избил, выкинул товар, одобренный Ozon на возврат, за дверь пункта выдачи. Я написал в техподдержку, там лишь посоветовали настойчиво требовать принять посылку к возврату», — рассказал покупатель, отметив, что по данному происшествию он уже обратился в правоохранительные органы.
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