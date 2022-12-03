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20:44, 03 декабря 2022
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Ивлеева вспомнила о желании уйти в монастырь

Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

О желании в детстве уйти в монастырь вспомнила блогер и телеведущая Настя Ивлеева в интервью «Кинопоиску». Она призналась, что такие мысли посещали ее из-за проблем в семье.

«Внутри семьи была драма, не хочу сильно в подробности погружаться. Очень сложный период, я сама еще была ребенком и не могла толком брать ответственность за свою жизнь. Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — рассказала знаменитость.

Ранее Ивлеева назвала один из личных критериев старости. Звезда оказалась удивлена тому, что предпочла шопингу в иностранном торговом центре чтение книги.

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