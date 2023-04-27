Открытие сменивших Zara и Pull&Bear магазинов в Москве попало на видео, опубликованное в Telegram-канале торгового центра «Авиапарк».

В четверг, 27 апреля, в «Авиапарке» на месте Zara начали работать торговая точка MAAG, а DUB пришел на место Pull&Bear. На кадрах роликов сотрудники магазинов перерезают красные ленты, размещенные перед входами. Также показан ассортимент одежды. Например, в DUB можно купить джинсы за 2,5 тысячи рублей и рубашку за 899 рублей.

Кроме того, в торговом центре открылся сменивший Stradivarius магазин VILET. Его продукция также попала на видео.

Ранее москвичи прокомментировали открытие новых магазинов на месте бывших Zara.