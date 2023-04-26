Москвичи прокомментировали открытие новых магазинов на месте бывших Zara
Жители Москвы положительно оценили открытие новых магазинов взамен Zara.
Открытие новых магазинов под названием Maag на месте бывших Zara в Москве прокомментировали под публикацией в Telegram-канале «Новости Москвы» столичные жители. Многие положительно оценили появление новых торговых точек. По информации автора канала, цены почти не отличаются от тех, что были в магазинах Zara до ухода компании из РФ.
«Я бегу покупать одежду! Наконец-то!», «Судя по видео, места много, а одежды мало», «Не похоже на Zara по ассортименту», «Кажется, пора ехать закупаться новыми вещами», «Урааа! Мы так ждали!», «Хоть бы качество было хорошее», — высказались юзеры.
Некоторые пользователи отметили, что уже в ближайшие дни в новых магазинах нужно ждать ажиотажа и длинных очередей.
Ранее стало известно, что скоро в столице должны открыться DUB и Vilet, пришедшие вместо Pull & Bear и Stradivarius соответственно.