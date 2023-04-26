Москвичи прокомментировали открытие новых магазинов на месте бывших Zara

«Я бегу покупать одежду! Наконец-то!», «Судя по видео, места много, а одежды мало», «Не похоже на Zara по ассортименту», «Кажется, пора ехать закупаться новыми вещами», «Урааа! Мы так ждали!», «Хоть бы качество было хорошее», — высказались юзеры.

Некоторые пользователи отметили, что уже в ближайшие дни в новых магазинах нужно ждать ажиотажа и длинных очередей.

Ранее стало известно, что скоро в столице должны открыться DUB и Vilet, пришедшие вместо Pull & Bear и Stradivarius соответственно.