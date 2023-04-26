Названа дата открытия сменивших Zara магазинов в Москве

Дату открытия в Москве магазинов Maag, сменивших Zara, назвал РИА Недвижимость источник в торговом центре «Авиапарк».

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк"», — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что скоро должны открыться DUB и Vilet, пришедшие вместо Pull & Bear и Stradivarius соответственно.

При этом на сайте Maag конкретной информации о начале работы торговых точек сети нет. На главной странице лишь сообщается, что уже скоро бренд откроет магазины по всей России.

Ранее подготовка к открытию магазина на месте Zara в Москве попала на видео.