14:03, 26 апреля 2023
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Названа дата открытия сменивших Zara магазинов в Москве
РИА Недвижимость: сменившие Zara магазины запланировали открыть в Москве 27 апреля.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Дату открытия в Москве магазинов Maag, сменивших Zara, назвал РИА Недвижимость источник в торговом центре «Авиапарк».
«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк"», — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что скоро должны открыться DUB и Vilet, пришедшие вместо Pull & Bear и Stradivarius соответственно.
При этом на сайте Maag конкретной информации о начале работы торговых точек сети нет. На главной странице лишь сообщается, что уже скоро бренд откроет магазины по всей России.
Ранее подготовка к открытию магазина на месте Zara в Москве попала на видео.