Названы правила открытия прибыльного шоурума

Правила, соблюдение которых позволит открыть прибыльный шоурум, назвала «Мосленте» ритейлер, стилист и ведущая телеканала Fashion Tv Россия Ольга Беликова. По ее словам, для этого в первую очередь необходимо иметь чувство стиля и хороший вкус, а также большое желание изучать модные тренды.

«Огромное внимание уделяется поставщикам. Ошибка многих начинающих и уже действующих ритейлеров в повторяющихся моделях, которые есть в каждом бутике. Чтобы выбор в вашем магазине был уникальным, а вещи качественными, необходимо подойти к подбору поставщиков со всей ответственностью», — отметила специалист.

Кроме того, Беликова рекомендует сразу подбирать в ассортимент не только одежду, но и аксессуары, обувь. Это увеличит спрос и внимание потребителя, уточнила она. Не следует забывать и о рекламе, в том числе и в соцсетях.

Ранее лайфхаками по выделению личного бренда из массы конкурентов поделилась основатель PR агентства ITS ME Катерина Коновалова. Для начала она порекомендовала выделить фирменный стиль.