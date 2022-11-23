Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака

Секрет удачного брака раскрыла в разговоре с Teleprogramma.pro звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. В 2021 году актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи.

«У меня есть много примеров, когда брак съела бытовуха. Это абсолютно не наша история. Быт для меня и Стефано — это возможность проявить любовь и заботу друг о друге», — заявила Федункив. Актриса добавила, что супруг готов браться за новые дела и удивлять ее.

По словам Федункив, они с мужем часто находятся в разъездах. Актриса отправляется на гастроли, а Маджи — в командировки. «Мы успеваем друг по другу соскучиться. И тем ценнее время, проведенное вместе. Возможно, такой образ жизни поддерживает градус наших отношений», — объяснила ценность таких разлук звезда.

Ранее секрет счастливого брака раскрыла певица Юлия Савичева. По ее словам, необходимо не терять веры в настоящую любовь.