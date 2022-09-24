Психолог раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях

Отличия абьюза от заботы в отношениях «Мосленте» раскрыла кандидат психологических наук, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. По ее словам, некоторым людям под видом благих намерений удается скрывать насилие, давление и обесценивание, зачастую они даже не осознают этого.

«Любить — значит проявлять внимание, заботиться, когда попросят (безмолвная просьба — тоже просьба), но заранее не вмешиваясь, не настаивая и, тем более, не заставляя делать по-своему», — пояснила психолог.

Абьюзеры же оказывают давление на партнера и делают все, чтобы тот почувствовал свою вину. «У каждого человека свой путь. Абьюзер этого не понимает и продолжает воздействовать на психику, "продавливая" свои идеи. Такой человек испытывает удовлетворение — жертва получила урок и должна признать, насколько неправа», — описала специалист типичную для нездоровых отношений ситуацию.

Колиниченко подчеркнула, что перевоспитать таких людей невозможно. «Один выход в общении с абьюзером — уйти от него как можно быстрее. Пока вы не попали в капкан отношений окончательно», — порекомендовала она.

Ранее признаки финансового абьюза в семье перечислила юрист Виктория Шергина. По ее словам, этот вид семейного насилия сложно распознать из-за стереотипа о мужской роли добытчика в семье.