Внучка дипломата рассказала об отличиях российских и итальянских мужчин

Отличия итальянских мужчин от российских назвала в беседе с «Мослентой» внучка бывшего консула России в Италии Вероника Брянцева.

По ее словам, главное отличие — отношение к готовке и крепкому алкоголю. Собеседница «Мосленты» рассказала, что ее часто спрашивают о распитии русскими водки во время еды и удивляются. Для итальянцев крепкий алкоголь во время еды — дикость.

«Пьянеют итальянцы моментально. Если поставить бутылку водки и распить ее на двоих, итальянец будет в ауте. Скорее всего, он будет лежать на земле», — сказала внучка дипломата.

Брянцева рассказала, что почти все итальянские мужчины умеют прекрасно готовить и тонкостям местной кухни ее обучили они, а не женщины. Итальянцы не приемлют, когда что-то делают не по рецепту. В таком случае даже могут выгнать с кухни и сказать: «Садись, я сам все сделаю». Например, ее сосед сильно раздражается, если кто-то мешает на кухне, или там не хватает нужных ингредиентов, или видит не те кастрюли-сковородки. А блюда не по рецепту он и вовсе отказывается есть.

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