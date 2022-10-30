Люди
05:30, 30 октября 2022
1 мин.

Психолог назвал отличия депрессии от плохого настроения

Психолог назвал отличия депрессии от плохого настроения
Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Основные отличия депрессия от плохого настроения назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Первый из признаков, указывающий на реальное заболевание — это длящееся более двух недель подавленное настроение.

«Нет ничего, что могло бы поднять настроение, становится тяжело работать и держать концентрацию, быстро наступает утомление, повышается самокритика, мучает сильное чувство вины, не хочется жить», — перечислил он основные симптомы депрессии.

Кроме того, на психическое заболевание указывают проблемы со сном, боль в сердце, голове и животе, отсутствие интереса к половой жизни и нежелание есть (или, наоборот, невозможность насытиться).

При появлении суицидальных мыслей специалист настоятельно рекомендует обратиться к психиатру. Долгов напомнил, что депрессию можно вылечить, но важно вовремя заняться проблемой.

Ранее психолог Долгов назвал основные этапы принятия потери близкого человека.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.