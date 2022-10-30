Психолог назвал отличия депрессии от плохого настроения

Основные отличия депрессия от плохого настроения назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Первый из признаков, указывающий на реальное заболевание — это длящееся более двух недель подавленное настроение.

«Нет ничего, что могло бы поднять настроение, становится тяжело работать и держать концентрацию, быстро наступает утомление, повышается самокритика, мучает сильное чувство вины, не хочется жить», — перечислил он основные симптомы депрессии.

Кроме того, на психическое заболевание указывают проблемы со сном, боль в сердце, голове и животе, отсутствие интереса к половой жизни и нежелание есть (или, наоборот, невозможность насытиться).

При появлении суицидальных мыслей специалист настоятельно рекомендует обратиться к психиатру. Долгов напомнил, что депрессию можно вылечить, но важно вовремя заняться проблемой.

Ранее психолог Долгов назвал основные этапы принятия потери близкого человека.