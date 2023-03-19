Кардиолог назвала основные отличия кардионевроза от сердечного приступа

Основные отличия кардионевроза от сердечного приступа в беседе с «Москвой 24» назвала кардиолог, терапевт Ирина Ескова. По ее словам, два этих состояния можно отличить по характеру боли в загрудинной области.

Так, кардионевроз проявляется в учащенном пульсе, перебоях в работе сердца, разнообразных видах боли, комом в горле и иногда ощущением удушья. Кроме того, у человека может развиться депрессивное состояние, скачки давления и проблемы со сном. Врач добавила, что при кардионеврозе человек может покраснеть, а кожа на лице при этом, наоборот, стать бледной.

Такое состояние может возникнуть на фоне эмоциональных переживаний, при гормональной перестройке. Вышеперечисленные симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и быстро пройти от успокоительного или если человек на что-то отвлечется, продолжила специалист.

По словам Есковой, при сердечном приступе человек ощущает жжение и сдавливание в грудной клетке. Такое состояние может длиться от двух до пяти минут, помочь при этом может таблетка нитроглицерина.

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