Кардиолог рассказал о влиянии несчастной любви на работу сердца

О влиянии несчастной любви на работу и состояние сердца рассказал в интервью изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Максим Поспелов. Он предупредил, что страдания и стресс от неразделенной любви могут нанести вред организму.

«Такая любовь может даже привести к "псевдоинфаркту". В отличие от обычного сердечного приступа, сердце и непроходимость сосудов здесь совершенно ни при чем. Клетки сердца повреждаются за счет гормонов стресса. Но после "псевдоинфаркта" достаточно быстро происходит полное выздоровление», — уточнил он.

При этом в большинстве случаев, по его словам, влюбленность способна исцелять. Врач объяснил, что сердечно-сосудистая система в этот момент начинает активнее работать и укрепляется. Это способствует лучшему противостоянию стрессам, в том числе за счет выброса гормонов счастья и радости окситоцина и эндорфинов.

Ранее способы помочь подростку пережить неразделенную любовь назвала в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева.