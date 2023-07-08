Психолог назвала маркеры токсичной дружбы

Основные маркеры токсичной дружбы назвала в интервью «Мосленте» психолог, создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она отметила, что на это может указывать постоянно испытываемое раздражение по отношению к другу.

Такая ситуация может возникнуть, когда вы занимаетесь каким-то делом и в этот момент вам звонит приятель. Однако, вместо того, чтобы поделиться с ним последними новостями, вы вовсе решаете не брать трубку и испытываете раздражение. Это может быть одним из маркеров того, что в дружеских отношениях есть недопонимание, рассказала психолог.

«Если, когда нас хотят видеть и слышать, мы, наоборот, хотим сбежать, а отвечаем с шумным выдохом и через силу, это уже плохо. А совсем плохо, когда из-за страха непонимания и неадекватной реакции невозможно сказать другу: "Слушай, я хочу отдохнуть недельку. Поговорим потом, ладно?"», — рассказала собеседница.

Маркером токсичной дружбы также могут быть постоянные требования. Например, чтобы человек по первому зову уделил другому внимание, дал денег, потратил на него время, выслушал и так далее. Если же этого не происходит, то начинаются скандалы, отключения телефонов, обвинения в ненадежности и так далее, заключила Никифорова.

Ранее психолог оценила возможность договориться в токсичных отношениях.