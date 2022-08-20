Кинолог назвал отличия в работе ветеринара и грумера

К услугам, которые лучше получать у грумера, Голубев отнес гигиену собаки и стрижку, необходимую для некоторых пород. При этом, важно обдуманно подходить к выбору той или иной процедуры, так как некоторые виды услуг могут только навредить животному. По его словам, лучше избегать окрашивания шерсти, особенно небезопасными красителями. Не следует использовать стразы и наносить блеск-тату.

«Эти процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. У питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, он может подавиться или проглотить слизанные стразы. А это чревато отравлением и проблемами с ЖКТ», — предупредил он.

К услугам, которые следует выполнять у ветеринарного врача, эксперт отнес обязательную гигиену полости рта и чистку параанальных желез. Если ее не делать, у собаки могут возникнуть воспалительный процесс и даже абсцесс параанальных желез.

Ранее правила помощи животным в жару перечислил доцент, кандидат ветеринарных наук, сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев.