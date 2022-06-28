Ветеринар перечислил правила помощи животным в жару

Правила помощи животным в жару перечислил в беседе с «Мослентой» доцент, кандидат ветеринарных наук, сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев. Он советует держать в квартире несколько мисок с водой — две-три на каждое животное.

«Зачем столько мисок? Затем, что большинство животных — особенно кошки — очень ленивы. И если у них всего одна миска, как бы им ни хотелось пить, они могут до нее не дойти, поэтому свежая вода должна быть в каждой комнате», — сказал Костылев.

Это относится и к грызунам — свинкам, крысам, шиншиллам, которые от перегрева вообще могут погибнуть. В их клетках тоже должно стоять несколько поилок. Идеально наличие кондиционера, заявил эксперт. Если его нет, надо следить за тем, чтобы на животных не падали прямые солнечные лучи и регулярно проветривать помещение.

Ранее кинолог назвал правильный способ охлаждения собаки в жару. Он также отметил, что жидкость также необходимо брать и на прогулку с животным.